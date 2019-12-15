أنور قرقاش: "عام الاستعداد للخمسين احتفالية مستحقة وطموحنا سقفه السماء"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتى للشئون الخارجية، أن عام الاستعداد للخمسين، هو احتفالية إماراتية مستحقة، قائلا :"موقعنا المقدمة والصدارة، وطموحنا سقفه السماء".

وقال قرقاش عبر تويتر :"عام الاستعداد للخمسين احتفالية إماراتية مستحقة لمسيرة مباركة وحّدت الإمارات وصنعت احدى أنجح تجارب الاستقرار والتنمية إقليمياً، سنويةٌ نلج منها إلى المستقبل ومشاريعه كالذكاء الاصطناعي والفضاء واقتصاد المعرفة، وقعنا المقدمة والصدارة، وطموحنا سقفه السماء".



أنور قرقاش

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة للاحتفال باليوبيل الذهبى فى عام 2021، وأعلنت أن الاستعداد له سيبدأ من عام 2020 المقبل.

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وفى هذا الاطار، أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن العام القادم سيكون عام الاستعداد للخمسين.

وقال فى سلسلة تغريدات على حسابه فى تويتر: "تقترب الإمارات من عيدها الخمسين في 2021 ونريده أن يكون عام الانطلاقة الكبرى، نحتفي بخمسين عاما ونطلق مسيرة الخمسين القادمة، الاستعداد سيكون فى 2020.. العام القادم سيكون عام الإعداد والاستعداد لإحداث قفزة كبيرة فى مسيرتنا".