شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع لفريق الخبراء لتحديث خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد فريق الخبراء المعنى بتقييم وتحديث خطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج اجتماعه الثانى اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة ابراهيم العابد مستشار بالمجلس الوطنى للإعلام لدولة الإمارات، وبمشاركة خبراء وممثلى الجهات المعنية بالإعلام فى الدول العربية وحضور السفير الدكتور قيس العزاوى الأمين العام المساعد المشرف على قطاع الأعلام والاتصال.

وأكد السفير قيس العزاوى فى كلمته الافتتاحية أهمية دور هذا الفريق من الخبراء من أجل إجراء تقييم شامل لخطة التحرك الإعلامى العربى فى الخارج وتحديثها خاصة فى ضوء التناول الإعلامى الغربى غير المنصف للقضايا العربية والإسلامية بشكل معادى لكل ماهو عربى ومسلم ، مشيرا إلى وجود صورة ذهنية سلبية فى الأوساط الإعلامية والثقافية الغربية عن القضايا العربية والإسلامية.

وأرجع هذه الصورة السلبية إلى العنصرية القائمة بالإضافة إلى التقصير العربى من قبل وسائل الإعلام المعنية فى إيصال الصورة الصحيحة عن قضايا العرب والمسلمين ، مشيرا إلى عدم الاهتمام من قبل وسائل الإعلام العربية بوضع الخطط والبرامج العقلانية القابلة للتطبيق وإجراء حوار مع الآخر يأخذ بعين الاعتبار مكونات هذا الآخر الذهنية والسياسية والمصلحية.

وعبر عن استغرابه لعدم استخدام وسائل الإعلام العربية للوسائل اللازمة للتواصل بالشكل الكافي مع الآخر ،مشيرا إلى أن إسرائيل تستخدم كل الوسائل للتأثير على الجانب الآخر بحيث أصبحت قوة مؤسسة وليست دخيلة في صناعة القرار الغربي.

وأوضح أن هناك جاليات عربية وإسلامية كبيرة في الغرب حيث تصل نسبة سكان فرنسا المسلمين 10 % ويوجد سبعة نواب عرب من فرنسا في الاتحاد الأروربي من اصل 72 نائبا فرنسيا وتم انتخابهم من قبل الشعب الفرنسي ، مشيرا الى أنه لا يمكن أن تتشكل حكومات أوروبية بدون أن يكون هناك تأثير للنواب العرب في القرار الأوروبي .

ودعا العزاوي وسائل الإعلام العربي إلى أن تأخذ التطورات هذه عند تحديث خطة التحرك الإعلامي ووضع تصور كامل للجمهور المستهدف مما يؤدي للتنفيذ الفاعل والإيجابي لبرامج الخطة الإعلامية العربية في الخارج في ظل وجود الجاليات العربية والمثقفين والعمالة العربية أيضا بالإضافة إلى حزمة كبيرة من العلاقات العربية الأوروبية الاقتصادية وهى قوة كبيرة لا يستهان بها مما يؤدي إلى تعزيز التفاهم مع الآخر وليس الصدام معه.

من جانبه استعرض رئيس الاجتماع إبراهيم العابد مشروع جدول أعمال الاجتماع خاصة ما يتعلق بدعوة الفريق لدراسة المقترحات التي تقدمت بها الأمانة العامة ضمن برامج وأنشطة الخطة المحدثة ، ودعوة الفريق لمتابعة العمل بالبرامج الواردة في خطة التحرك الإعلامي.

كما استمع الفريق لعرض مقدم من وفد المملكة العربية السعودية حول مشروع دليل مهني مرجعي لإنتاج المحتوى الموجه للاخر .

كما استمع الفريق الى المقترح المقدم من الجمهورية التونسية يتضمن تصورا للاليات التنفيذية لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج يتضمن مقترحات عملية .

ومن جانبه أكد الوزير مفوض فوزي الغويل مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب أن اجتماع اليوم يأتي تنفيذا لقرار الدورة خمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت في 17 يوليو الماضي بشأن خطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج والذي تضمن الموافقة على تشكيل فريق عمل من الخبراء الإعلاميين في الدول الأعضاء وممثلي المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية من اجل تقديم اقتراحات هادفة لتطوير وتحديث هذه الخطة والأسباب التي حالت دون تنفيذ بعضها واقتراح تعديلات وتحديثات على برامج الخطة من اجل تنفيذها بشكل فعال وإيجابي بما يتناسب مع أولويات العمل الإعلامي العربي في الخارج.

بدوره أكد رئيس الفريق في اجتماعه السابق مدير العمليات الإعلامية المسؤول عن ملف الجامعة العربية بوزارة الإعلام بالمملكة العربية السعودية تركي بن مرزوق العمري ان المنطقة العربية تمر بظروف وتحديات داخلية وخارجية تتطلب من الجميع العمل بكل جهد واجتهاد على تحديث خطة التحرك الإعلامي بالخارج .

ودعا في كلمته أمام الاجتماع الدول الأعضاء لاستكمال متطلبات الفريق وتشكيل عضويته وهو الأمر الذي سيساهم في تنفيذ الأنشطة والبرامج الخاصة بالخطة.

وأوضح أن الاجتماع السابق للفريق قام بمناقشة إجراء تقييم شامل للخطة وما جرى تنفيذه من برامج حيث تم دعوة وسائل الإعلام العربية الرسمية والخاصة إلى تعزيز حضور القضية الفلسطينية في المشهدين الإعلاميين العربي والعالمي ،والعمل على تصحيح الصورة النمطية السلبية عن العرب والمسلمين في الخارج ،وتناول قضايا الإرهاب ومكافحته بما يتوافق مع أهداف ومحاور خطة التحرك الإعلامي.