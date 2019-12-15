شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تحتفل غدا بعيدها الوطنى الـ48 والذكرى العشرين لتولى حمد بن عيسى الحكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل البحرين، غدا الإثنين، بالعيد الوطنى الـ48 للمملكة والذى يتزامن مع الذكرى الـ20 لتسلم الملك حمد بن عيسى آل خليفة مقاليد الحكم فى البلاد. وتحيى مملكة البحرين أعيادها الوطنية التى تشكل إحياءً لذكرى قيام المملكة البحرينية فى عهد المؤسس أحمد الفاتح كدولة عربية مسلمة عام 1783، وذكرى انضمامها فى الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، وذكرى تولى الملك حمد بن عيسى لمقاليد الحكم. Advertisements وبحسب صحيفة الأيام، تستمرت فعاليات مهرجان العيد الوطنى فى حلبة البحرين الدولية اليوم بحضور جماهيرى كبير، وقد تضمن المهرجان حفل فنى، كما اشتملت فقرات البرنامج على مجموعة واسعة من الفعاليات منها عروض الفرق الشعبية، بالإضافة إلى البرامج والألعاب الترفيهية للأطفال، والألعاب النارية. وهذا العام اشتمل مهرجان العيد الوطنى البحرينى على مجموعة واسعة من الفعاليات لجميع أفراد العائلة وأبرزها معرض التسوق، وعروض الفرق الشعبية، بالإضافة إلى البرامج والألعاب الترفيهية للأطفال، وأكشاك المطاعم والمقاهي.

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