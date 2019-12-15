شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الجامعة العربية يتوجه للسعودية بعد غد لتحضير للقمه العربية الافريقية الخامسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير الدكتور خالد الهباس الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية بعد غد الثلاثاء إلى المملكة العربية السعودية فى زيارة تستغرق يومين وذلك للتحضير لأعمال الدورة الخامسة للقمة العربية - الافريقية المقرر عقدها بالرياض.

ومن المقرر ان يشارك الوفد مع وفد من الاتحاد الأفريقي في اجتماعات تحضيرية تنسيقية بشأن الإعداد والتحضير للقمة وكل ما يتعلق بها مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية ( الدولة المضيفة ).

وتتركز التحضيرات حول كل ما يتعلق بعقد القمة ومشروع الوثائق التى ستعرض على القادة العرب والأفارقة بشأن القضايا العربية الأفريقية وقضايا التعاون ومشاريع الشراكة الاستراتيجية.

كانت الدورة الرابعة للقمة العربية الأفريقية قد عقدت في مالابو بغينيا الاستوائية عام 2016.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من الجامعة العربية يتوجه للسعودية بعد غد لتحضير للقمه العربية الافريقية الخامسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.