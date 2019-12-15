تدريب عسكري واسع للجيش الإسرائيلي في الجليل والجولان السوري المحتل

أعلن الجيش الإسرائيلي الأحد انه سيشرع في ساعات المساء بتدريب عسكري واسع النطاق في المنطقة الشمالية، وذلك حسب بيان مقتضب للجيش على تويتر.
ومن المقرر أن يستمر التدريب العسكري حتى مساء الأربعاء المقبل.
وذكر الجيش في بيانه أن التدريب سيشهد حركة نشطة لقواته، وللمركبات البرية وسلاح الجو، كما ستسمع أصوات انفجارات في منطقة الجليل والجولان.
وأضاف الجيش أن التدريب يأتي ضمن تدريبات الجيش لعام 2019، بهدف الحفاظ على جاهزية قيادة منطقة الشمال، ووحداتها العسكرية.
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