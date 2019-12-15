البترول الكويتية: لا إصابات في حادث بمجمع القطاع النفطي

أعلنت مؤسسة البترول الكويتية، الأحد، عدم وقوع أية إصابات بشرية في حريق اندلع بمجمع القطاع النفطي بمنطقة الشويخ (شرق).
وذكرت المؤسسة في بيان اليوم، أن الحريق اندلع في مخزن آلات ميكانيكية في أحد ممرات مبنى المجمع، وتمت السيطرة عليه من جانب الطواقم الفنية.
وقالت إنها أمرت بتعطيل العمل في المبنى لحين إصلاح الأعطال المادية، مؤكدة أنها تجري حاليا عمليات التأكد من سلامة محتويات المجمع، لتجنب أية تطورات.
وأشارت إلى أنها أبلغت الموظفين بعدم التواجد في المبنى لحين التأكد من سلامته؛ وسيتم تشكيل فريق تحقيق حسب الإجراءات المتبعة في المؤسسة للوقوف على ملابسات الحادث.
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