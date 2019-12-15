تركيا تواصل تأمين الكهرباء والمياه لتل أبيض ورأس العين بسوريا

أنقرة/الخليج 365
أعلنت وزارة الدفاع التركية، مواصلتها العمل على تأمين احتياجات سكان مدينتي تل أبيض ورأس العين، شمال شرقي سوريا، من المياه والكهرباء، بالتعاون مع المؤسسات المعنية.
وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم تزويد 51 بالمئة من مدينة تل أبيض، بشبكة الكهرباء، فيما تتواصل أعمال تمديد الكهرباء لمركز مدينة رأس العين وريفها.
كما أشار البيان إلى تواصل أعمال صيانة محطات وأعمدة الكهرباء، في رأس العين بدون انقطاع، تزامناً مع تأهيل المولّدات في المنطقة.
وأضاف أنه تم البدء بتوفير المياه من 26 بئراً في المنطقة بعد تفعيل محطة مياه "علّوك".
وأوضح أن 10 من أصل 15 بئر مياه في رأس العين، دخلت الخدمة عقب تمديد شبكة الكهرباء وتشغيل المولدات، ليتم من خلالها سد احتياجات سكان رأس العين.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.
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