يشمل هطول أمطار رعدية.. طقس غير مستقر في 4 دول خليجية

الرياض/ الخليج 365-

تشهد 4 دول خليجية هي السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان، طقسا غير مستقر، يشمل في بعضها هطول أمطار رعدية، يمتد حتى الخميس المقبل، وفق ما نقلته وكالات الأنباء الرسمية.

وتوقعت هيئة الأرصاد السعودية، الأحد، "هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة"، في عدة مناطق بينها العاصمة الرياض.

كما توقعت تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شمال وشرق وجنوب غرب المملكة.

فيما توقع المركز الوطني للأرصاد بالإمارات أن "تتأثر البلاد بدءا من الأحد وحتى الخميس المقبل بامتداد منخفض جوي سطحي يتزامن معه امتداد منخفض جوي علوي من الغرب".

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وأضاف أنه "سيتخلل ذلك سحب ركامية ممطرة، تتركز على الجزر وبعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية وعلى فترات متباعدة، كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة".

وتابعت "ستكون الرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة مع السحب وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحيانا على المناطق المكشوفة، كما تعمل على اضطراب البحر في الخليج العربي وبحر عمان".

وأفادت إدارة الأرصاد الجوية في البحرين، أن "الطقس في المملكة ، اليوم الاحد، سيكون غير مستقر مع تساقط أمطار قد تكون رعدية أحياناً"، محذرة من "أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة".

وأفادت سلطنة عمان، أن الطقس سيتحول من صحو على معظم محافظات السلطنة "تدريجيًا إلى غائم جزئي على محافظتين مع فرص لهطول أمطار متفرقة واحتمال تدفق السحب العالية على بقية محافظات السلطنة واحتمال تشكل السحب المنخفضة أو الضباب خلال فترة آخر الليل أو الصباح الباكر ".

وأضافت "تهب على معظم محافظات السلطنة رياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة"، محذرة من "تدني الرؤية الأفقية أثناء الضباب"

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