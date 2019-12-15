- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
دعت وزارة الدفاع -ممثلة في القوات الجوية الملكية السعودية- الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة، لشَغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف “جدارة” على موقع وزارة الخدمة المدنية www.mcs.gov.s.
وقالت الوزارة: بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (61) وظيفة شاغرة، منها (57) وظيفة للرجال، و(4) وظائف للإناث.
ويبدأ التقديم الساعة الثامنة (صباحًا) يوم الأحد القادم الموافق (25/ 4/ 1441هـ)، وينتهي الساعة الرابعة (مساءً) يوم الخميس الموافق (29/ 4/ 1441هـ)؛ وذلك عبر منظومة جدارة.
ولمزيد من التفاصيل: https://www.mod.gov.sa/MediaCenter/elan/Pages/100.aspx
كانت هذه تفاصيل خبر وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.