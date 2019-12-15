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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ابتكار خبز خاص بمرضى السكري والسرطان.. فما هي أهم مكوناته؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
يفيد الخبز الذي ابتكره علماء من جامعة جنوب الأورال الروسية الأشخاص المصابين بالأمراض السرطانية ومرض السكري.
أحد أهم مكونات هذا الخبز الفريد الأعشاب البحرية، وحسب قول العلماء يمتاز هذا الخبز بخواص مفيدة جدا وفيتامينات، ويمكنه التأثير ايجابيا وتحسين المزاج. ويوضح المبتكرون انهم وضعوا برنامجا خاصا لتكنولوجيا صناعة الخبز الخاص بمرضى السكري والمصابين بالسرطان والذين يعانون من مشاكل واضطرابات في عملية التمثيل الغذائي للكربوهيدرات. فاقترح علماء البيولوجيا اضافة مادة فوكويدان "fucoidan" الموجودة في الأعشاب البحرية، وكذلك نبات ستيفيا "Stevia" البديل الطبيعي للسكر.
ويمكن لهاتين المادتين، حسب اعتقاد العلماء، التأثير ايجابيا في عمليات التمثيل الغذائي وفي وظيفة منظومة المناعة في الجسم. فمثلا مادة فوكويدان عند دخولها الجسم تصبح مضادة للسرطنة والفيروسات والأكسدة.
ويقول علماء الجامعة "إن لهذه المكونات تأثيراً بيولوجياً واسع النطاق بالنسبة لمختلف اجهزة الجسم. أي انها فعالة ضد الأورام والفيروسات والبكتريا".
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