هل القهوة تخفض خطر الموت المبكر؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بينت نتائج دراسة علمية أن تناول القهوة بصورة منتظمة يخفض كثيرا خطر الموت المبكر.



استمرت الدراسة العلمية التي أجراها علماء المعهد الوطني للدراسات السرطانية "National Cancer Institute " خلال أعوام 1998 - 2009 واشترك فيها أكثر من 90 ألف شخص، جميعهم لا يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية.

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طلب العلماء من هؤلاء إبلاغهم بصورة دقيقة عن المواد الغذائية التي يتناولونها وعدد مرات تناولهم للقهوة.

درس الباحثون وحللوا عدد الذين توفوا خلال فترة الدراسة واكتشفوا أن أقل نسبة للوفيات كانت بين أولئك الذين كانوا يتناولون 4-5 فناجين من القهوة يوميا وهذا يشمل الذين يتناولون القهوة من دون كافيين، في حين كانت نسبة الوفيات عالية بين الذين لا يتناولون القهوة نهائيا أو يتناولونها في فترات متباعدة.

طبعا العلماء لا يؤكدون أن القهوة تطيل العمر، ولكن تناولها ينظم بصورة ما ويؤثر في عمل القلب والأوعية الدموية. كما أن نتائج دراسات أخرى تفيد بأن القهوة السوداء المرة هي المفيدة فقط.