ماذا يحدث عند شرب الماء مع العسل؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 لتحضير هذا الشراب السحريّ، ضعوا ملعقة من العسل في كوب من الماء الدافئ واشربوه قبل تناول الفطور لتتمتّعوا بالفوائد التالية:

لتعزيز مناعة الجسم فالعسل يحتوي على نسب عالية من الفيتامينات، الأنزيمات والمعادن التي تقتل البكتيريا. لتحرير الجسم من السموم أضيفي القليل من عصير الحامض إلى الماء والعسل لتعزيز فعالية هذا الشراب. Advertisements لتنظيف البشرة من خلال المواد المضادة للأكسدة الموجودة في العسل والتي تنقّي البشرة وتغذّيها. للشعور بالشبع من خلال العسل الذي يحتوي على نسبة سكريات طبيعيّة لا تزيد من الوزن. لعلاج إلتهاب الحلق كما يشكّل هذا الشراب علاجاً طبيعياً لالتهابات الجهاز التنفسيّ في الشتاء. للوقاية من أمراض القلب لاحتواء العسل على مركّبات الفلافونيد ومواد مضادة للأكسدة. للتخفيف من آلام الطمث بحسب ما أفاد اختصاصيين جرّبوا هذه الطريقة لعلاج النساء من الأوجاع في هذه الفترة.

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