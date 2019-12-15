تعرف على فوائد اللحية على الصعيد الصحي!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تعتبر اللحية واحد من أجمل سمات الرجولة التي تزيد من أناقة مظهرك، لذا يحب البعض أن يتفنّن في تصميم وترتيب اللحية خاصّة بعد أن اصبحت موضة عصرية منتشرة، وما لا يعرفه البعض هو أنّ اللحية هي مصدر جذب للنساء ببعض الأحيان كما أنّ فوائدها عديدة تنعكس على صحّتك وسنعرض أبرزها في ما يلي:



1- تغطّي اللحيّة العيوب الموجودة في الوجه وتحديداً في الذقن، من بينها الدمامل أو الحساسية والتشوّهات التي تنتج عن حوادث معيّنة.

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2- بحسب الدراسات التي قام بها أطباء الجلد تعتبر اللحية واحدة من طرق حماية البشرة من الأشعّة ما فوق البنفسجيّة، فهي تمنع 95% من هذه الأشعة المضرّة أن تصل لبشرة الوجه، وبالتالي تقلّص من خطر الإصابة بسرطان الجلد.

3- تخفّف اللحية من تأثير العوامل الطبيعيّة على صحة البشرة، وهي من الأمور التي بإمكانك الإستفدة مها إذا كنت من الأشخاص الذين يعانون من حساسيّة مفرطة في الوجه.

4- تحارب اللحية أمراض البرد والسعال والربو وذلك لأنّ الشعر الكثيف يزيد من حرارة الرقبة والذقن ويقيها من الهواء البارد لذلك نرى أن أغلب موضة اللحية تزيد في فصل الشتاء وفي الدول ذات المناخ البارد.