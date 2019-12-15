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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البطاطس والتونة على قمة "أخطر" المواد الغذائية.. ما السبب وراء ذلك! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
إن العديد من المواد الغذائية التي نتناولها بصورة منتظمة يمكن أن تشكل خطورة على حياتنا، وكان قد سبق أن حذر العلماء منها.
والآن وضع الخبراء قائمة بهذه المواد الغذائية الخطرة على حياة الإنسان، التي من ضمنها البطاطا وسمك التونا، وذلك استنادا إلى المعطيات التي حصلوا عليها خلال عدد من الدراسات والبحوث العلمية، فمثلا ادرجت البطاطا ضمن هذه القائمة بسبب المواد السامة الموجودة في أوراق وسيقان نباتاتها، حيث تتوغل هذه المواد السامة الى داخل الدرنات وخاصة عند تعرضها لأشعة الشمس، مما يسبب تناولها تسمم الشخص الذي يتناولها؛ لذلك ينصح الخبراء بعدم تناول البطاطا ذات اللون الأخضر لكونها سامة جدا.
أما سمك التونا، فإنه ادرج ضمن هذه القائمة بسبب نسبة الزئبق العالية في جسمه، لأنه كما هو معروف الزئبق من المعادن الثقيلة وسام جدا للإنسان، ويتراكم في جسم سمك التونا بنسبة عالية تصل الى عشرة أضعاف نسبته في الأسماك التي تشكل غذاءه. فمثلا يحتوي سمك الرنجة على اقل من 0.01 جزء من المليون، في في سمك القرش يصل الى جزء واحد من المليون.
كما ادرج الخبراء في القائمة إضافة الى البطاطا الخضراء وسمك التونا، العسل غير المصفى ونوى عدد من الفواكه مثل التفاح والمشمش والخوخ والدراق وغيرها. هذه النوى تحتوي على نسبة عالية من سم السيانيد، الذي يتراكم في جسم الإنسان وعند بلوغه مستوى معينا يسبب اضطراب في عمل خلايا الجسم.
أما المذاق المر لنوى الفواكه فسببه مادة أميغدالين التي تعتبر المصدر الرئيسي لحمض سيان الماء "سيانيد الهيدروجين"، حيث ان تناول 40 غم من اللوز المر أو 100 غم من نوى المشمش يسبب تسمما قاتلا.
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