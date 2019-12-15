شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة آنا كارينا عن 79 عاماً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توفيت الممثلة آنا كارينا، التي عرفت خصوصاً بمشاركتها في أفلام المخرج الفرنسي جان-لوك غودار، السبت في باريس عن 79 عاماً جراء إصابتها بمرض السرطان، حسب ما قال وكيل أعمالها لوكالة فرانس برس.

وشاركت الممثلة الدنماركية الأصل صاحبة العينين الزرقاوين المائلتين إلى الرمادي في سبعة أفلام من إخراج جان-لوك غودار الذي كان شريك حياتها في الستينات.

وقد خاضت آنا كارينا كذلك مجال الغناء ولا سيما إلى جانب سيرج غانسبور.

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