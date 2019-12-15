نقابة عمالية فرنسية تدعو لتعليق إضراب قطاع النقل في عطلة عيد الميلاد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال لوران بيرجر السكرتير العام لنقابة «سي إف دي تي» العمالية الفرنسية، الأحد، إن النقابة تعارض إضراب العاملين في قطاع النقل خلال فترة عيد الميلاد، لكنها ستدعو لتحركات احتجاجية أخرى في يناير إذا لم تتراجع الحكومة عن خطة إصلاح نظام التقاعد التي تدعو إلى مزيد من سنوات العمل.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، الأربعاء، إن على المواطنين العمل عامين إضافيين من أجل الحصول على معاش كامل، ليثير بذلك رد فعل عدائياً من النقابات العمالية التي قالت إنها ستُصعِّد من وتيرة الإضرابات، لحمله على العدول عن موقفه.

ولم تشارك «سي إف دي تي» في الإضراب الذي تسبب بفوضى في النقل في أنحاء البلاد منذ الخامس من ديسمبر، لكنها قالت إن الحكومة تجاوزت بذلك «خطاً أحمر»، ودعت أعضاءها إلى المشاركة في الاحتجاجات، الثلاثاء.

وقال بيرجر لصحيفة جورنال دو ديمانش: «لنكن واضحين.. لا يريد عمال السكك الحديدية (من أعضاء سي إف دي تي) وقف الخدمة خلال العطلات، ثم في يناير.. إذا لم يتغير النص المتعلق بالتعديلات، فإن «سي إف دي تي» ستواصل حشد الناس».

وفي المقابل حذرت نقابة الكونفيدرالية العامة للعمل «سي جي تي» التي تتخذ مواقف أكثر صرامة عادة، من أن الإضراب لن يتوقف في أعياد الميلاد إلا إذا تراجعت الحكومة عن خطة إصلاح نظام التقاعد بالكامل.