شكرا لقرائتكم خبر عن أمسية في «كتاب الإمارات» بمناسبة يوم اللغة العربية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365” ينظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مساء اليوم، في مقره على قناة القصباء في الشارقة، أمسية شعرية، بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية، يشارك فيها الشعراء: الدكتور أكرم قنبس، ود. إياد عبدالمجيد، ود. بهيجة إدلبي، وساجدة الموسوي وعبدالرزاق درباس، وكريم معتوق.

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