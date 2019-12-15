عبد الله وسلطان الكتبي أول المتأهلين إلى الدور الثاني في بطولة فزاع لليولة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأهل عبد الله علي الكتبي، يرافقه سلطان عبد الله الكتبي في المركزين الأول والثاني على التوالي إلى الدور الثاني من بطولة فزاع لليولة في نسختها العشرين والنسخة الخامسة عشرة من برنامج «الميدان»، وذلك في قلعة الميدان بالقرية العالمية.

أعلن تأهل المتنافسين عن الحلقة الأولى التي أقيمت الأسبوع الماضي في ختام الثانية مساء أمس الأول وسط تفاعل كبير من الجماهير الذين امتلأت بهم مدرجات مسرح الميدان داخل القرية العالمية.

انطلقت المنافسات بمشاركة المجموعة الثانية المكونة من عبد السلام عبد الرزاق عبطان، من العراق، وراشد سعيد بن حرمش المنصوري، وراشد سلطان راشد الدرمكي، وخليفة عبد الله بن ركاض آل علي، من الإمارات.

وقدم عبطان أداء مميزاً من خلال التحكم والدوران بالسلاح، لكنه لم ينجح بقرع الجرس ثلاث محاولات مع سقوط سلاحه بالمرة الثالثة، ومنحته لجنة التحكيم 47 نقطة.

وصعد بعده على المسرح، راشد سعيد بن حرمش المنصوري من دبي، الذي تفوق في اليولة الأرضية ونال استحسان لجنة التحكيم لكنه نجح بمحاولة واحدة في قرع الجرس من أصل 3 محاولات، ليحصد 48 نقطة.

وفي العرض الثالث، تألق سلطان راشد الدرمكي القادم من العين، بعد أداء ثابت رغم أنها مشاركته الأولى في البطولة، وكان أكثر من قرع الجرس في الحلقة الثانية في 3 من أصل 4 محاولات، لكن سقوط السلاح في إحدى المحاولات حرمه من العلامة الكاملة، لتمنحه لجنة التحكيم 48 نقطة.

وجاء ختام المشاركين مع خليفة عبدالله بن ركاض آل علي، المشارك من أم القيوين، الذي تفنن في مهارات التحكم والدوران في اليولة الأرضية، لكنه لم ينجح في جميع محاولاته الأربع من قرع أجراس الميدان، لينال 47 نقطة.

وأهدى الفنان محمد المنهالي البرنامج أغنيتين في الحلقة، الأولى بعنوان «موطن العز» من كلمات أحمد شرار، وألحان أحمد الهرمي، وهي أغنية مهداة لقيادة وشعب الإمارات، والثانية «رسم حبك»، من كلمات سعيد محمد بن مصلح، وألحان معضد الكعبي. وقال المنهالي: «تسهم هذه البطولة في إبراز الأغنية الشعبية وتأكيد ارتباطها ودورها في هذا النوع من الرياضات التراثية التي تعتبر جزءاً من المجتمع، وسعيد شخصياً بالمشاركة لسنوات طويلة والحضور على خشبة مسرح الميدان التي نفتخر بها جميعاً، ونتطلّع دائماً لتقديم ما يواكب التطور الذي نشهده في كل نسخة من هذه البطولة المميزة».

قرأ سعيد بن غليطة الغفلي أبياتاً من قصيدة «حمدان الشيم»، وهي قصيدة نبطية جديدة قدمها إهداء لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، الداعم الأول للرياضات التراثية و«شيخ الشباب» ذي الخصال والشيم الكريمة والأصيلة وملهمهم.

وعبّر الغفلي عن تقديره لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، على دعوته للمشاركة في البرنامج الذي يأتي تحقيقاً لدعم سمو ولي عهد دبي للتراث، ويسهم في إبراز المواهب الشابة من خلال «اليولة» موروث الآباء والأجداد التي نعتز ونفتخر بها.

تكونت لجنة التحكيم في الحلقة الثانية من راشد الخاصوني وخليفة بن سبعين، فيما قدم مسلم العامري الحلقة عبر شاشة «سما دبي» وللجمهور الحاضر في المدرجات.

ويقضي نظام المسابقة الموسم بتقسيم المتسابقين إلى أربع مجموعات، كما في الأعوام السابقة. المجموعة الأولى تضم سلطان عبد الله علي عبيد بالرشيد الكتبي، محمد عبد الله حمدان بن دلموك، عبد الله علي جمعة عبيد الكتبي، صالح صويلح العامري. وتضم المجموعة الثانية عبد السلام عبد الرزاق عبطان، راشد سعيد بن حرمش المنصوري، راشد سلطان راشد الدرمكي، خليفه عبد الله بن ركاض آل علي. وتتكون المجموعة الثالثة من منصور بن عبيد الوهيبي، أصيل أبو غالية، مطر علي أحمد الحبسي، جمعه عبيد سيف بالعبد آل علي. أما المجموعة الرابعة فتتكون من صالح عبد الحكيم صالح يوسف، محمد عمر محمد عبيد المهيري، عيسى محماس علي مصلح الأحبابي، عبيد سالم محمد النعيمي. ويفتح باب التصويت بداية كل حلقة في التاسعة من مساء الجمعة حتى السابعة مساء قبل انطلاق الحلقة التالية.



مشاركة فائزين باللقب تُشعل المنافسة



عبرت سعاد إبراهيم درويش، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عن تقديرها لجهود المشاركين الذين قدموا عرضاً يليق بقيمة البطولة، وهو ما يبرز حسن تحضيراتهم وتدريباتهم على مدار الفترة الماضية، وخلال هذا الأسبوع تحديداً. وقالت: «جاءت مشاركة عدد من اليويلة الذين سبق لهم الفوز باللقب، إلى جانب المواهب الشابة، في تعزيز مستوى المنافسة ورفع قيمة التحدي للظفر بكأس فزاع الذهبي الذي يعتبر الهدف الأكبر والأغلى لهذه الرياضة التراثية العريقة».