الإمارات تحقق تقدماً نوعياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي 2019



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي أن القفزة النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2019، بالتقدم 10 مراكز وصولاً إلى المركز ال21 عالمياً، يجسد جهود الحكومة لتنفيذ توجهات ورؤى القيادة بتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي الهادفة إلى توفير غذاء صحي وآمن وذي قيمة غذائية عالية بأسعار مناسبة في كل الأوقات والظروف لكل أفراد المجتمع.

وقالت: «إن دعم القيادة الكبير ومتابعتها وتوجيهاتها الدائمة مثلت حافزا رئيسياً لفريق العمل لتحويل التحديات إلى فرص ونجاحات، ووفرت بيئة عمل محفزة استطعنا من خلالها بحث تحديات هذا القطاع الحيوي والعمل مع المعنيين داخل وخارج الدولة، لتحويلها إلى فرص وحلول تسهم في تحقيق أهدافنا المتمثلة بزيادة الإنتاج الغذائي والزراعي الوطني القائم على الابتكار، وضمان سلامة الغذاء وتحسين نظم التغذية، والاستثمار الخارجي، وتنويع مصادر استيراد الغذاء، وإشراك المجتمع في منظومة الأمن الغذائي وتحويل ثقافة الغذاء إلى نهج مجتمعي».

وأضافت: «إن هذا التطور الكبير في ترتيبنا جاء ثمرة عمل جماعي لفريق مكتب الأمن الغذائي والجهات الحكومية والشركاء في القطاع الخاص والمجتمع، لبناء منظومة متكاملة تضمن تحقيق خطوات ملموسة في ملف الأمن الغذائي الوطني، وترسيخ نموذج تعاون متكامل يشمل شركاءنا في مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع».

ومثلت القفزة في تصنيف دولة الإمارات في المؤشر السنوي للأمن الغذائي العالمي الصادر عن وحدة المعلومات الاقتصادية في مجلة «إيكونوميست»، إنجازاً جديداً يضاف إلى جهود تعزيز تنافسية وريادة دولة الإمارات.