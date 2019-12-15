شكرا لقرائتكم خبر عن #الرياض_الان.. نشطاء سعوديون ينشرون فيديو لأمطار الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت اليوم الأحد أمطار متوسطة على مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية شملت أنحاء متفرقة من العاصمة، ومازالت السماء ملبدة بالغيوم بحسب صحيفة اليوم السعودية. ونشر نشطاء على تويتر مقاطع فيديو للمطر بهشتاج #الرياض_الان .

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