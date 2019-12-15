مطار الملك عبدالعزيز بالسعودية ينفذ فرضية حريق وهمى للتدريبات

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مطار الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية، عن بدء تجارب من اليوم الأحد فى ساحة الطيران لاشتعال حريق وهمى، وذلك لتدريب الأفراد والآليات على مواجهة الطوارئ بحسب صحيفة اليوم السعودية.

وبحسب الصحيفة تستمر التجارب لمدة 5 أيام من العاشرة صباحًا ولمدة ساعتين.

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