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مطار الملك عبدالعزيز بالسعودية ينفذ فرضية حريق وهمى للتدريبات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مطار الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية ، عن بدء تجارب من اليوم الأحد فى ساحة الطيران لاشتعال حريق وهمى، وذلك لتدريب الأفراد والآليات على مواجهة الطوارئ بحسب صحيفة اليوم السعودية.

 

وبحسب الصحيفة تستمر التجارب لمدة 5 أيام من العاشرة صباحًا ولمدة ساعتين.

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