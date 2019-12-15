شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع السعودية تفتح أبواب التوظيف أمام خريجي المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت وزارة الدفاع السعودية ممثلة بالقوات الجوية الملكية السعودية الخريجين الحاصلين على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف على موقع وزارة الخدمة المدنية.

وبحسب صحيفة اليوم السعودية، بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (61) وظيفة شاغرة منها (57) وظيفة للرجال و (4) وظائف للإناث.

وبدأ التقديم اليوم الأحد الموافق وينتهي الساعة الرابعة مساءً يوم الخميس الموافق (1441/04/29هـ.