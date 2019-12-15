شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: «التعليم» تستحدث 4 مسارات جديدة في المرحلة الثانوية قريباً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

قالت مصادر: إنه من المتوقع أن تستحدث وزارة التعليم 4 مسارات جديدة في المرحلة الثانوية هي (المسار التقني والمسار المهني والمسار الفني ومسار العلوم والرياضيات)، بالإضافة إلى المسار العلمي والمسار الشرعي (الأدبي) المعمول بهما حالياً في نظام المقررات، الأمر الذي سيسهم في إيجاد خيارات متعددة تناسب قدرات وميول الطلاب والطالبات وتغذية سوق العمل بالكفاءات المناسبة.

وأوضح الخبير التعليمي عوض الشمراني -وفقا لـ “الوطن”- أن وزارة التعليم نجحت في تطوير المرحلة الثانوية تدريجياً، حيث تجلى ذلك في اعتماد تطبيق نظام المقررات في جميع المدارس الثانوية بالمملكة، وتعتبر هذه الخطوة موفقة عطفاً على النتائج والمميزات التي اتسم بها نظام المقررات، والذي يشابه إلى حدٍ كبير نظام الجامعات.