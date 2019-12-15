لهذا السبب.. لن يفيدك الماء بعد تناول الفلفل الحار

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

يعتقد كثير من الناس أن شرب الماء بعد تناول وجبة غذائية تحتوي على أطعة حارة يعمل على تقليل الآثار الضارة أو الألم الناتج عن الطعم الحار.



علينا أن نعرف أن السبب في الشعور بأن الفم يحترق بعد تناول هذه الوجبة هو مركب كيميائي يطلق عليه اسم كابسايسين، ويوجد في الأطعمة الحارة مثل الفلفل.

يرتبط جزيء الكابسايسين بمستقبلات الألم في الفم، ما يحفز الدماغ لتخليص الجسم من تأثير هذه المادة الدخيلة في أسرع وقت ممكن، وذلك عن طريق دموع العين ورشح الأنف والعرق.

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وقد تأخذ هذه العملية بعض الوقت، الأمر الذي يدفع كثيرا من الناس لمحاولة التخلص من الألم باتخاذ اجراء استباقي، مثل شرب الماء.

لعلاج هذ الأمر ينبغي استخدام مادة غير قطبية، أي تكون مشحونة بشحنة إيجابية في طرف وبشحنة سلبية في الطرف الآخر، وتقوم هذه المادة بحل جزيئات الكابسايسين، وبالتالي تقليل آثارها.

وبالنسبة للماء، فهو لا ينتمي لهذه الفئة من المواد غير القطبية، لذلك فالماء غير مفيد في إخماد نار الفم بعد تناول الفلفل الحار.

وبدلا من ذلك، يمكنك استخدام الحليب لهذا الغرض، لأنه يحتوي على جزيئات مثل الدهون وبروتين الكازين، والتي تعد مثالية تماما للتخلص من جزئيات الكابسايسين وإزالتها عن مستقبلات الألم الموجودة في الفم.