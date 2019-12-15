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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طرق منزلية للحد من حساسية الأسنان.. تعرف عليها! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
إذا كنت تشكو من الألم عند تناول الآيس كريم أو شرب القهوة الساخنة، وتشعر أن أسنانك الحساسة تبعدك عن الأطعمة المفضلة لديك يمكنك علاج المشكلة بطرق بسيطة، وبالتأكيد العناية الطبية أمر واجب، لكن إلى جانب ذلك يمكنك تخفيف الآلام الناتجة عن حساسية الأسنان بعلاجات منزلية بسيطة، إليك الطريقة:
1- البيكينج صودا: تتعرض مينا الأسنان للتآكل بسبب انخفاض الرقم الهيدروجيني، ويسبب ذلك حساسية الأسنان، فتساعد البيكينج صودا على تقليل الحموضة التي تزيدها بكتريا الأسنان، ورفع الرقم الهيدروجيني.
فقط اشطف فمك بماء به مسحوق البيكينج صودا، ولا تضع المسحوق مباشرة على الأسنان لأنه يضرها، كما أن الاستخدام المتكرر للبيكينج صودا يسبب تآكل الأسنان أيضاً، لذلك استخدمه عند الحاجة.
2- زيت القرنفل: لهذا الزيت خصائص مضادة للالتهابات والبكتريا، ويقوم بالتخدير إلى جانب أنه غني بالمواد المضادة للأكسدة. ويساعد القرنفل بشكل عام على مكافحة العدوى وتخفيف ألم الأسنان.
ضع مسحة من زيت القرنفل على اللثة لتخفيف حساسية الأسنان.
3- الملح: ضع ملعقيتن صغيرتين من الملح في كوب ماء دافئ ومضمض فمك به بانتظام لتخفيف حساسية الأسنان.
4- زيت الخردل والملح الصخري: للملح الصخري خصائص مضادة للجراثيم، ومن ناحية أخرى يقوّي زيت الخردل اللثة، ويساعد على تخفيف حساسية الأسنان الناتجة عن ضعف اللثة.
امزج ملعقة صغيرة من الملح الصخري مع ملعقة من زيت الخردل، ودلّك أسنانك بالمزيج بلطف، ثم اشطف فمك بالماء الفاتر.
5- زيت السمسم: لهذا الزيت تأثير رائع على صحة الفم، فهو يعالج الحساسية ويقتل بكتريا الفم،ويساعد على إعادة إنتاج مينا الأسنان، ويقوّي اللثة ويعالج انحسارها.
6- زيت الزعتر: يمتاز زيت الزعتر بأنه مطهّر ومسكّن قوي.
دلّك أسنانك بالزيت عند الشعور بالألم لتخفيفه.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.