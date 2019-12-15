ما هي أسباب فقر الدم؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الأنيميا أو ما يعرف بفقر الدم هو عبارة عن حالة مرضية تعرف بأنّها نقص في معدّل الخلايا الحمراء في الجسم والتي تنقل بدورها الأوكسحين إلى الخلايا فيه. يحصل فقر الدم في الحالات التالية:



1- عدم إنتاج الجسم للكريات الحمراء: عندما لا ينتج جسمك كريات حمراء في شكل كافٍ للقيام بعملية نقل الأوكسجين إلى الأعضاء والخلايا كافّة. وغالباً ما يحدث ذلك بسبب نظامك الغذائي غير الصحّي بالإضافة إلى وجود اختلال في معدلات الهرمون ولدى الإصابة بأمراض مزمنة وفي فترة الحمل.

2- لدى تعرّض الجسم لنزيف: عندما يتعرّض جسمك لنزيف معيّن، يخسر الجسم الكريات الحمراء في شكل أسرع من مقدرته على تعويضها. يعتبر خسارة جسمك للدم أو النزيف من الأسباب الأكثر شيوعاً للأنيميا وقد تكون خسارة الدم هذه قصيرة أم طويلة الأمد. ومن أسبابها النزف الحاد في خلال الدورة الشهرية أو إثر عملية جراحية أو النزف بسبب حادث أو الإصابة بمرض السرطان.

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3- عند قيام جسمك بتحطيم الكريات الحمراء: يمكن أن يتعرّض جسمك لفقر الدم من جرّاء واحد أو اكثر من الأسباب المذكورة آنفاً.

4- عندما يخلو نظامك الغذائي من العناصر التالية: الحديد، الفولات، فيتامين B12، الأمر الذي يمنع جسمك من انتاج كميات كافية من الكريات الحمراء. يحتاج جسمك لفيتامين C والريبوفلافين والحديد لإنتاج هذه الكريات.

5- نقص هرمون الإريثروبويتين: وهو مكوّن الكريات الحمراء الذي يحثّ نخاع العظم على انتاج هذه الخلايا. وجود هذا الهرمون بكميّات قليلة في جسمك من شأنه أن يؤدي إاى إصابتك بفقر الدم.

6- الإصابة ببعض الأمراض المزمنة وعلاجاتها: من شأن الأمراض المزمنة كمرض الكبد والسرطان أن يجعل من انتاج جسمك للكريات الحمراء عملية صعبة، وكذلك فإن بعض علاجات هذه الأمراض تساهم في تدمير النخاع العظمي وتعطّل عملية نقل الأوكسيجين إلى خلايا الجسم.

7- الحمل: يكون جسمك في هذه الفترة معرّضاً أكثر من أيّ وقت آخر للإصابة بالأنيميا نظراً لإنخفاض معدلات الحديد وحمض الفوليك في الجسم في هذه الفترة.