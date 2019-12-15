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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باحثون: تناولك للشوكولاته بهذه الطريقة تنقص من وزنك! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
جميعنا ازداد حبنا للشوكولاتة بعدما علمنا أنها تساعد في إنقاص الوزن، وهي صفةٌ إضافية تجعلها من المفضلات عند الجميع، فهي من الأطعمة التي تعدَل المزاج كونها تعمل على إطلاق هرمونات الأندروفينز المعحسَنة للمزاج العام، بشرط أن تكون شوكولا سوداء خفيفة الدهون أو مصنوعة من الحليب خالي الدسم.
لكن توقيت تناول الشوكولاتة بقصد خسارة الوزن يجب أن يكون ملائماً وإلا ستضيع كل فوائدها في هذا المجال.
فالوقت الأنسب لتناول الشوكولاتة والإستفادة منها لأغراض خسارة الوزن هي عند الفطور، حسبما أعلن الباحثون، معلنين أن الطريقة الأمثل للتعامل مع الحاجة القصوى لتناول الطعم الحلو مثل الشوكولاتة هو في الصباح، بحيث أن هذه الطريقة تكبح جماح الرغبة الشديدة في تناولها خلال اليوم.
والباحثون وإن شجعوا على تناول الشوكولاتة في الصباح، فإنهم لا يشجعون على تناول نصف دزينة من الدونات المحضَرة من الشوكولاتة مع قهوة الصباح، بل الإكتفاء بكمية قليلة.
ويمكن إضافة الشوكولاتة إلى الشوفان المحضَر قبل يوم من تناوله، أو إضافته لسموثي البروتين الصباحي، أو تناول لوح بروتين معدَ منزلياً من الشوكولاتة واللوز.
إن تناول شيء لذيذ ذو طعم حلو وبطريقة صحية وفي وقت مبكر من كل يوم، سيساعد في تخفيف الرغبة في اشتهائه وتناوله لاحقاً خلال اليوم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.