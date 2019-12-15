تعرف على الطريقة الأسهل لإزالة الإصفرار عن وسائد النوم!

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019 متابعات_الخليج 365 يظهر الإصفرار على وسائد النوم التي لا يتمّ تهويتها جيداً، خاصة في فصل الشتاء، لذا لضمان حماية كاملة من البكتيريا والأمراض قومي بهذه الوصفة السهلة:

المكوّنات: Advertisements مياه ساخنة جداً، كوب من مسحوق الغسيل، كوب من مسحوق غسيل الأطباق، كوب من الكلور، نصف كوب من البوراكس أو ما يُعرف ببورات الصوديوم. طريقة التنظيف: ضعي الوسائد في الغسّالة على حرارة عالية ثمّ أضيفي المكوّنات مكان درج المسحوق واغسليها دورة كاملة. أخيراً بعد الانتهاء عرّضيها لأشعة الشمس حتى تجفّ.

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