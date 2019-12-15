هذا ما تفعله مشاهدة أفلام الرعب بأجسادكم!

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تأكدت المقولة السائدة بأن الدم يتجمد في العروق عند الشعور بالخوف، وذلك في دراسة اعتبرت مرعبة لنتائجها.



Advertisements

ونشرت الدورية الطبية البريطانية، دراسة قام بها الباحث "بانه نيمت" من جامعة "لايدن" الهولندية، حول تأثير أفلام الرعب على المشاركين؛ حيث بدأ الأمر بمتابعة 24 متطوعًا بعد مشاهدة فيلم رعب وتركهم لمدة أسبوع، ثم عرض فيلم تعليمي عليهم.

وتكرر الأمر بالتبادل بين أفلام الرعب والأفلام التعليمية. وبعد مشاهدة كل فيلم، أخذت عينة من الدم، كما كان على المشاركين تقييم درجة الرعب التي تعرضوا لها عند مشاهدة الفيلم من "صفر" (غير مؤذ إطلاقًا) إلى "10" (مرعب للغاية).

وجاءت نتائج تحليل هذه العينات، لدى أكثر من نصف مشاهدي أفلام الرعب، وجدت مستويات مرتفعة من العامل الثامن -وهو عامل أساسي لتخثر الدم- ويؤدي نقصه إلى النزيف القاتل، إلا أن زيادته قد تؤدي إلى تجلط الدم، فتلتصق الصفائح الدموية ببعضها.