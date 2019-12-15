كيف تتخلص من شراهة الطعام؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تكاد شراهة الطعام أن تكون مرض العصر الثاني بعد التوتر، وهي تصيب معظم الناس من رجال ونساء ولا تميَز بين كبير وصغير، والحقيقة أن جزءاً كبيراً من شراهة الطعام هذه قد لا تكون بسبب الجوع، بل هي نوعٌ من الطعام العاطفي المحكوم بالتوتر والقلق والتعب والإجهاد البدني والنفسي.



والحل لهذه المشكلة موجود وهو بمتناولك إن اتبعت بعض الخطوات والنصائح الفعالة التي ستساعدك في كبح جماح شراهة الطعام وعدم اكتساب الوزن الزائد، كل ما عليك فعله هو التالي:

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1. تناول الطعام في طبق صغير: قد يبدو الأمر مضحكاً بالنسبة للبعض، لكن العلماء أثبتوا أن عيوننا أكبر من بطوننا وبالتالي فإننا نتناول الطعام الذي نزاه أمامنا بغض النظر عما إذا كنا نحتاجه كله. ثابر على استخدام طبق أصغر مما اعتدت استعماله سابقاً وقلَل الكمية وسترى الفرق، عندما تمتلأ معدتك بالطعام الذي تناولته ستجد أن الزيادة التي كنت تتناولها سابقاً ما هي إلا شراهةٌ وخوفٌ من ترك الطعام في الطبق. الحكمة هنا في إعطاء المعدة والجسم الطعام والطاقة الذين يحتاجهما وليس أي زيادة أخرى.

2. المكان الأنسب لتناول الطعام هو في المطبخ أو في غرفة الطعام وليس أمام شاشة التلفاز أو الكمبيوتر، هناك ستأكل بدون وعي أو إدراك وستجد نفسك تتناول المزيد من الطعام الذي لا يحتاجه جسمك. الأكل بتيقظ وهدوء والمضغ السليم كلها عوامل تساعد في كبح شراهة الطعام.

3. إبقاء الحلويات والأطعمة الدسمة بعيداً عن متناول العين واليدين: فهذه الأصناف من الطعام تجعلك تأكل أكثر وتسبَب لك زيادةً في الشحوم والكيلوغرامات. إحرص على وضع هذه الأصناف داخل الثلاجة، وإبقاء الأطعمة الصحية والخفيفة في المقدمة بحيث تتناولها بمجرد الشعور بالجوع.

4. تدريب النفس على الشعور بالشبع: هو ليس محاولةً لتجويع الجسم، بل تعويده على الأكل بانتظام وبكميات محددة. تناول كوباً من الماء كلما شعرت بالجوع، فأكثر الأوقات التي نشعر فيها بالجوع يكون فيها الجسم جافاً ويحتاج للترطيب.