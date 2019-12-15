- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شوكولاتة مضادة للشيخوخة وتحافظ على نضارة الشباب! والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ابتكر خبراء من بريطانيا شوكولاتة مضادة للشيخوخة وتحافظ على نضارة الشباب اسمها "Esthechoc".
وأكد موقع "فيستا نيوز" أن هؤلاء الخبراء قضوا عشرات السنين حتى توصلوا الى هذه النتيجة.
وقد سمحت النتائج التي حصل عليها الخبراء بالتحدث عن الشوكولاتة المضادة للشيخوخة. ويؤكد الخبراء أن هذه الشوكولاتة قادرة على ان تحل محل أي مستحضر طبي يبطئ عملية الشيخوخة.
ويضيف المبتكرون أنهم يأملون ان يقيّم الناس ابتكارهم الذي توصلوا اليه بعد عشرات السنين من العمل والبحث. كما يأملون ان تطرح هذه الشوكولاتة قريبا في الأسواق الأوروبية والأميركية.
المادة الأساسية المكونة لهذه الشوكولاتة هي مادة استازانتين (astazantin) الطبيعية التي تساعد على المحافظة على نضارة الشباب.
ويأمل المبتكرون ان يزداد الطلب على هذه الشوكولاتة وان تكون مفيدة لصحة الناس.
كانت هذه تفاصيل خبر شوكولاتة مضادة للشيخوخة وتحافظ على نضارة الشباب! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.