عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

ابتكر خبراء من بريطانيا شوكولاتة مضادة للشيخوخة وتحافظ على نضارة الشباب اسمها "Esthechoc".



وأكد موقع "فيستا نيوز" أن هؤلاء الخبراء قضوا عشرات السنين حتى توصلوا الى هذه النتيجة.

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وقد سمحت النتائج التي حصل عليها الخبراء بالتحدث عن الشوكولاتة المضادة للشيخوخة. ويؤكد الخبراء أن هذه الشوكولاتة قادرة على ان تحل محل أي مستحضر طبي يبطئ عملية الشيخوخة.

ويضيف المبتكرون أنهم يأملون ان يقيّم الناس ابتكارهم الذي توصلوا اليه بعد عشرات السنين من العمل والبحث. كما يأملون ان تطرح هذه الشوكولاتة قريبا في الأسواق الأوروبية والأميركية.

المادة الأساسية المكونة لهذه الشوكولاتة هي مادة استازانتين (astazantin) الطبيعية التي تساعد على المحافظة على نضارة الشباب.

ويأمل المبتكرون ان يزداد الطلب على هذه الشوكولاتة وان تكون مفيدة لصحة الناس.