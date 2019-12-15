الصين تعلق فرض تعريفات إضافية على واردات أمريكية محددة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - من المقرر أن تعلق الصين فرض تعريفات إضافية على بعض المنتجات الأمريكية، بعد «المرحلة الأولى» من الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه بين الدولتين وطال انتظاره، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».

وكانت بكين قد هددت بأنها سوف تفرض تعريفات جديدة في حال مضت الولايات المتحدة الأمريكية قدماً وفرضت تعريفات إضافية على بضائع صينية بقيمة 160 مليار دولار في 15 ديسمبر الجاري.

وبعدما أعلن الجانبان الجمعة الماضية التوصل للمرحلة الأولى من اتفاق تجاري، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه «لن يتم فرض الرسوم بعدما تم التوصل للاتفاق».

ونقلت شينخوا عن بيان للجنة التعريفات الجمركية بمجلس الدولة القول إن قرار التعليق يتعلق بفرض تعريفات إضافية بنسبة 5 أو 10% على بعض الواردات الأمريكية.

وسوف تستمر الصين أيضاً في تعليق فرض تعريفات إضافية على السيارات الأمريكية وقطع الغيار

يذكر أن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري تنص على الإبقاء على بعض التعريفات، وتشمل 25% على واردات صينية بقيمة 250 مليار دولار.