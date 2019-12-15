اشتباكات جديدة بين الشرطة اللبنانية ومتظاهرين في بيروت

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty Images شرطة مكافحة الشغب أطلقت قنابل الغاز على المتظاهرين

وقعت اشتباكات بين قوات من شرطة مكافحة الشغب في لبنان ومتظاهرين مناهضين للحكومة بالعاصمة بيروت.

وحاول عدد من المحتجين اجتياز حواجز حديدية في محيط مجلس النواب وإلقاء الحجارة على عناصر من قوات الأمن التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع عليهم.

وتفيد تقارير غير مؤكدة بأن أنصار حزب الله اللبناني وحركة أمل اعتدوا على متظاهرين. وكان أنصار الجماعتين قد استهدفوا من قبل المتظاهرين المناهضين للحكومة.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء أن قوات الأمن وشرطة مكافحة الشغب انتشرت بكثافة في بيروت مساء السبت، واشتبكت مع متظاهرين في الشوارع.

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وبحسب الوكالة، فإن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي بعدما حاول بعض المتظاهرين تجاوز حواجز في شوارع قريبة من البرلمان ومقرات حكومية.

ويشهد لبنان احتجاجات غير مسبوقة منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، للتنديد بسوء الإدارة والفساد الحكومي، والمطالبة بإزاحة الطبقة السياسية، التي يعتبرها المحتجون مسؤولة عن قيادة البلاد إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود.

واستقال سعد الحريري من رئاسة الوزراء بعد أقل من أسبوعين من بدء التظاهرات الواسعة، لكن الطبقة السياسية المنقسمة للغاية فشلت منذ ذلك الحين، في التوافق على رئيس وزراء جديد.