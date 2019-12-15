البحرية التركية تطرد سفينة أبحاث تابعة للاحتلال

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة طردت سفن تابعة للبحرية التركية قبل نحو أسبوعين سفينة أبحاث تابعة للاحتلال أبحرت في المنطقة البحرية التابعة لقبرص. وبحسب ما أعلنت القناة الثانية العبرية نقلا عن مسؤولون مطلعون في حكومة الاحتلال على الحادث، إن الحادث وقع مع سفينة أبحاث تابعة لمعهد دراسة البحار والبحيرات التابع لوزارة الطاقة في حكومة الاحتلال وإنها كانت في مهمة في منطقة المياه الاقتصادية التابعة لقبرص. وعلى متن السفينة كان عدد من الباحثين من جامعة "بن غوريون" مع عالم جيولوجي قبرصي والذين اجروا بحثا مشتركا بموافقة من الحكومة القبرصية. وخلال ابحار السفينة في المياه الاقتصادية التابعة لقبرص، اقتربت السفن التابعة للبحرية التركية الى سفينة الأبحاث، وقال المسؤولون ان ضباط البحرية التركية توجهوا الى قبطان السفينة عن طريق الشبكة اللاسلكية وبدأوا في استجوابه بشأن أنشطته في المنطقة، رغم أن السفينة تواجدت بمنطقة ليست تحت السيطرة التركية. وبعد جدال طالب الاتراك من سفينة الأبحاث التابعة للاحتلال مغادرة المنطقة فورا وعدم الاستمرار بإجراء الأبحاث، ما اجبر السفينة بالتوقف عن نشاطها والابحار الى منطقة أخرى. ووقع هذا الحادث على خلفية التدهور الكبير في العلاقات بين تركيا، اليونان وقبرص حول السيطرة على حوض الغاز في الشرق الأوسط. وفي العام الماضي أرسلت تركيا سفنا عسكرية وسفن حفر لاجراء تنقيب في المياه الاقتصادية التابعة لقبرص وادعوا ان المنطقة تابعة لهم. وقبل عدة أسابيع وقعت تركيا على اتفاق مثير للجدل مع الحكومة الليبية المعترف بها دوليا لرسم حدود المياه الاقتصادية بين ليبيا وتركيا في مياه البحر المتوسط. واعتبرت قبرص ان الاتفاق يتجاهلها ويتجاهل الحقوق الاقتصادية لقبرص واليونان في البحر المتوسط وانه عمليا ينقل جزءا كبيرا من هذه الحقوق الى تركيا. اقرأ أيضاً : حليف أردوغان السابق يطلق حزبا جديدا يعارض "عبادة الشخصية" وذكرت القناة العبرية الثانية ان الاتفاق التركي الليبي يمكن أن يؤثر كثيرا على تل آبيب أيضا بسبب خططها بأن تمرر في هذه المناطق انبوبا من حقول الغاز الذي سيمر من المياه الاقتصادية القبرصية واليونانية الى إيطاليا. حيث تخطط تل آبيب لاستخدام الانبوب لتصدير غازها الى أوروبا. في وقت سابق من الأسبوع الماضي استدعت تركيا المسؤول عن سفارة تل آبيب في انقرة الى جلسة توضيح مع مسؤولين اتراك والذين نقلوا له رسالة تحذير بعد الاتفاق مع ليبيا. وذكر المسؤولين، ان الاتراك اوضحوا بان أي تحرك بخصوص خط انابيب الغاز الى أوروبا يجب ان يحصل على موافقة من تركيا- لأنه من المفترض ان يمر من المياه الاقتصادية التركية. وقال مسؤول للقناة الثانية ان التحركات التركية الأخيرة بموضوع حقول الغاز تستفز اليونان، قبرص، مصر وتل آبيب أيضا وقال :"الاتراك يحاولون ان يظهروا انهم أصحاب البيت وهذا مقلق جدا".

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