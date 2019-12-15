دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية الكويت ترحِّل طبيبًا مصريًا تورَّط مع «الخلية الإخوانية»

أوقفت السلطات الأمنية في مطار الكويت أحد كوادر تنظيم الإخوان ويدعى «إسلام (ع)»، الخميس الماضي، بعد عملية رصد ومراقبة ومتابعة له بينما كان قادمًا من تركيا، وذلك لعلاقته بـ«خلية الإخوان» التي ضبطتها الكويت في منتصف يوليو الماضي.

ونشرت صحيفة «الراي» الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد أن إسلام (ع) طبيب أسنان يعمل في الكويت بعدما كان يعمل سابقاً في مستشفى سوهاج بمصر، وهو على علاقة بأعضاء الخلية الذين ضبطتهم الكويت وحققت معهم ثم رحلتهم إلى مصر بموجب اتفاق أمني بين البلدين.

وفي التحقيقات التي أجرتها السلطات الأمنية الكويتية، اعترف إسلام بعلاقته بأعضاء «خلية الإخوان» الذين ضبطتهم الكويت، وأنه شارك في تأمين الدعم المالي لعناصر التنظيم في مصر سواء عبر التحويلات أو عبر تزويد مسافرين بالمال .

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ورجحت مصادر على صلة بالتحقيقات أن يكون الرجل على صلة قرابة من الدرجة الأولى بأحد المتهمين في أعمال عنف بينها حرق كنائس في مصر.

وتم ترحيل إسلام إلى القاهرة الجمعة الماضية، رغم تدخل عدد من النواب الحاليين والسابقين المنتمين إلى الإخوان، بغية إبقائه موقوفًا في الكويت أو ترحيله إلى تركيا أو أي دولة أخرى غير مصر، إلا أن الرد كان واضحًا بأن الكويت تلتزم بالاتفاق الأمني المبرم مع مصر وأن موضوع الأمن والاستقرار خط أحمر لا وجود معه لا لوساطات ولا لتسويات.

وكانت السلطات الأمنية الكويتية في إطار ملاحقاتها المستمرة ومتابعاتها، اعتقلت مطلع أكتوبر الماضي ثلاثة عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين على علاقة بالخلية قبل محاولتهم السفر إلى تركيا وهم، خالد محمود المهدي وإسلام عيد الشويخ ومحمد عبد المنعم.