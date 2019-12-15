شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض: 124 ألف زائر فى معرض جدة الدولى للكتاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجّل معرض جدة الدولي للكتاب فى نسخته الخامسة توافد 124068 زائراً من مختلف شرائح المجتمع، منذ انطلاقته وحتى مساء أمس السبت، وسط أجواء ثقافية اتسمت بالتنوع والإثراء المعرفى، والمشاركة الفاعلة فى ظل تنافس 400 دار نشر محلية وعربية وعالمية.
وبحسب صحيفة الرياض، غطّى المعرض مشاركة 40 دولة حول العالم حيث يتربع على مساحة تبلغ 30،000 متر مربع بأرض الفعاليات بأبحر الجنوبية بمحافظة جدة، ملبياً لأذواق مختلف شرائح المجتمع وربطهم بالثقافة والقراءة وتنمية الحس الثقافى والاطلاع على المخزون الثقافى السعودى والعربى والعالمى.
يذكر أن معرض جدة الدولى للكتاب في نسخته الخامسة يحمل 350 ألف عنوان فى شتى أوعية المعرفة، فيما تحدد صعود 200 مؤلف ومؤلفة لمنصات توقيع الكتب ضمن فعاليات المعرض، إلى جانب تقديم برنامج ثقافي مميز عبر 50 فعالية منوعة.
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