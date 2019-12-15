شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الكويت يحسم الوزارات السيادية غدا تمهيدا لإعلان الحكومة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح الخالد، لرفع أسماء الوزراء الشيوخ المرشحين لشغل وزارات السيادة إلى القيادة السياسية فى الكويت غداً الإثنين، تمهيداً للإعلان عن الحكومة الجديدة، التى بدأت ملامحها النهائية تتشكل.

ووفقا لصحيفة القبس الكويتية، فإن بعض وزراء تصريف العاجل من الأمور، الذين استقر الرأى على بقائهم ضمن التشكيلة الجديدة، سيجرى تدويرهم، مضيفة أن الاعتذارات عن التوزير لا تزال تقف حجر عثرة أمام شغل حقيبتين وزاريتين، لاسيما فى ظل التصميم على اختيار العناصر الكفؤة القادرة على القيام بأعباء المرحلة.

وفى نوفمبر الماضى، تم تكليف االشيخ صباح الخالد، بتشكيل الحكومة الجديدة، خلفا لحكومة الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح المستقيلة.