شكرا لقرائتكم خبر عن مطار بغداد الدولى يعلن توقف حركة الملاحة الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مطار بغداد الدولى اليوم الأحد توقف حركة الملاحة الجوية بسبب انعدام الرؤية جراء الضباب الكثيف.

وقالت إدارة المطار ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ" إنه بالنظر لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف، تقرر توقف حركة الملاحة الجوية منذ ساعات الصباح، حيث وصل مدى الرؤية إلى صفر، وسيتم الإعلان لاحقا عندما تعود حركة الملاحة الجوية إلى طبيعتها".

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