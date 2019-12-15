شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون عراقيون يغلقون طرقا رئيسية فى 3 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق متظاهرون عراقيون، اليوم الأحد، عدة طرق رئيسة فى 3 محافظات جنوبى العراق وفق مصادر رسمية.
وحسب موقع سكاى نيوز، ذكر مصدر أمنى أن متظاهرون قطعوا طريق خور الزبير غربي البصرة، الذى يؤدى إلى ميناء خور الزبير وميناء أم قصر والمرفأ النفطى ومعمل الأسمدة، مشيرا إلى أن "المحتجين منعوا جميع الموظفين من الوصول إلى دوائرهم".
وأضاف المصدر نفسه أن المتظاهرين فى محافظة ذى قار أغلقوا تقاطع البهو وجسر الحضارات والنصر وشارع النهر وسط مدينة الناصرية مع استمرار إغلاق جسر الزيتون.
وأفادت مصادر أخرى أن عددا من الطلبة كانوا قد أغلقوا في وقت سابق الباب الرئيسي لجامعة المثنى، استجابة لدعوات الإضراب العام.
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