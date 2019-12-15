2.26 مليار دولار عجزا فعليا بميزانية الكويت خلال 8 أشهر

محمد إبراهيم/ الخليج 365



أفادت بيانات رسمية، الأحد، تحول ميزانية الكويت إلى تسجيل عجز فعلي بقيمة 684.56 مليون دينار (2.26 مليار دولار) خلال الـ8 أشهر الأولى من العام المالي 2019-2020.



وحسب بيانات وزارة المالية الكويتية، سجلت الميزانية فائضاً بقيمة 3.71 مليارات دينار (12.2 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.



وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة الكويتية.



ويأتي العجز المسجل قبل خصم حصة صندوق احتياطي الأجيال القادمة بقيمة 1.14 مليار دينار (3.76 مليارات دولار) خلال الفترة.



وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 10 بالمئة من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.



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وحسب البيانات، ارتفع عجز الميزانية الكويتية إلى 1.83 مليار دينار (6.04 مليارات دولار) خلال الفترة، بعد استقطاع احتياطي الأجيال.



وتراجعت الإيرادات بنسبة 18.8 بالمئة على أساس سنوي خلال فترة الثمانية أشهر بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي إلى 11.46 مليار دينار (37.8 مليار دولار).



وكانت إيرادات البلد الغني بالنفط سجلت 14.12 مليار دينار (46.6 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام 2018-2019.



وأظهرت البيانات انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 21 بالمئة إلى 10.48 مليار دينار (34.6 مليار دولار)، من 13.25 مليار دينار (43.7 مليار دولار) بالفترة المماثلة من 2018/2019.



وعلى صعيد المصروفات، أشارت البيانات إلى ارتفاعها بنسبة 7 بالمئة إلى 11.14 مليار دينار (36.7 مليار دولار)، مقابل 10.4 مليارات دينار (34.3 مليار دولار) بالفترة المقارنة.



ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.8 مليون برميل يوميا.

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