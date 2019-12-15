الجيش الإسرائيلي يمنع فلسطينيين من دخول أراضيهم رغم قرار قضائي

القدس/أسامة الغساني/الخليج 365-
قالت صحيفة "هآرتس"، إن الجيش الإسرائيلي منع يوم الجمعة فلسطينيين من دخول أراضيهم الخاصة شمالي الضفة الغربية، كانت مقامة عليها مستوطنة "حومش" قبل إخلائها.
وحسب "هآرتس" فقد منع الجيش سكان قرية برقة الفلسطينية (شمال نابلس) من دخول أراضيهم يوم الجمعة رغم صدور قرار قضائي إسرائيلي الأسبوع الماضي يلغي المنع.
ونقلت الصحيفة عن فلسطينيين قولهم إنهم عند وصولهم إلى أراضيهم "شاهدوا خمسة مستوطنين في الموقع، وما حدث هو عكس ما قررت المحاكم الإسرائيلية نفسها.
وقال أحد الفلسطينيين إنه عرض على الجنود الإسرائيليين نص قرار المحكمة التي تسمح لهم بدخول أراضيهم، لكن الجنود رفضوا ذلك وقالوا له "إنهم هم المحكمة".
وأخلت سلطات الاحتلال مستوطنة "حومش" المقامة على أراضي بلدتي برقة وسيلة الظهر عام 2005، ضمن خطة رئيس الوزراء السابق أرئيل شارون للانفصال عن الفلسطينيين، وتم خلال الخطة إخلاء قطاع غزة من كافة المستوطنات، وشمال الضفة من أربع مستوطنات، "حومش" إحداها.
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