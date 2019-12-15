الداخلية العراقية تعلن القبض على خمسة متهمين بجريمة حادثة الوثبة

بغداد/ محمد وليد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على خمسة متهمين في جريمة حادثة ساحة الوثبة وسط بغداد.

وشهدت ساحة الوثبة القريبة من سوق الشورجة وسط بغداد، الخميس الماضي، واقعة غير مسبوقة منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في العراق مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تضمنت قتل شخص وحرق منزله وتعليق جثته على أحد أعمدة الكهرباء.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العميد خالد المحنا لوكالة الأنباء العراقية (الرسمية) إن "القوات الأمنية ألقت القبض على خمسة متهمين في حادثة ساحة الوثبة".

وأكد ممثل المرجع الديني الشيعي أحمد الصافي خلال خطبة الجمعة، ان حادثة الوثبة جريمة بشعة ومروعة وعلى السلطات محاسبة مرتكبيها، فيما اشار الى ان السحل والتعليق جريمة.

Advertisements

وكان المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، قد كشف في تصريح صحفي، في وقت سابق، تفاصيل عن حادث الوثبة والاجراءات المتخذة بحق الجناة.

وأوضح خلف، إن " المجني عليه شاب لم يتجاوز الـ17 عاما وانه كان ومنذ خمسة ايام يطلب من المتظاهرين المتجمعين امام منزله الى الابتعاد عن داره، الا إنهم رفضوا ذلك، فدخل معهم في مشادة كلامية سرعان ما تحولت الى شجار وتراشق بالكلام".

وتابع خلف " بعدها قام بعض الاشخاص برمي قذائف المولوتوف على منزله وكان يحمل مسدساً وأطلق عدداً من العيارات النارية فوق الرأس فاقتحموا منزله وقتلوه وسحلوه وعلقوه على أحد الاعمدة".

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.