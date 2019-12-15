تركيا تعفي ليبيين من التأشيرة السياحية

أنقرة/ عيسى طوبراق/ الخليج 365 أعفت تركيا المواطنين الليبيين دون سن 16 وفوق سن 55 من حملة جواز السفر العادي، من التأشيرة المطلوبة لغرض السياحة. ونشرت الجريدة الرسمية التركية، الأحد، قرارًا ينص على إعفاء الفئتين العمريتين المذكورتين من التأشيرة في الزيارة لغرض السياحة بحيث يمكنهم الإقامة 90 يومًا كحد أقصى في تركيا كل ستة أشهر.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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