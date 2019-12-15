مصدر أمني: مقتل 8 من مسلحي "داعش" شمالي العراق

العراق / عامر الحساني / الخليج 365

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الأحد، بمقتل 8 من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي خلال حملة تمشيط لقوات عراقية شمالي البلاد.

وقال ضابط شرطة برتبة نقيب في محافظة صلاح الدين للأناضول إن قوات عراقية نفذت عملية تمشيط في مناطق غربي قضاء سامراء بمحافظة صلاح الدين بحثاً عن فلول "داعش".

وأضاف المصدر أن القوات العراقية قتلت خلال العملية 8 من مسلحي التنظيم إثر اشتباكات بين الجانبين في منطقة نائية غربي قضاء سامراء.

وأردف أنه تم أيضاً تدمير سيارتين للتنظيم، فيما أصيب اثنان من أفراد الأمن العراقيين بجروح طفيفة خلال حملة التمشيط.

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وتأتي هذه الحملة بعد هجومين انتحاريين عنيفين بواسطة سيارتين مفخختين استهدفتا حاجزين أمنيين لقوات "الحشد الشعبي" ما أدى لمقتل 11 من مقاتلي الحشد.

وزادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش" خلال الأسابيع الأخيرة وبشكل خاص في المنطقة بين محافظات كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، لكن التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

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