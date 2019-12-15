تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد

صحيفة الخليج الالكترونية

تقام اليوم الأحد 15/ 12/ 2019، العديد من المباريات الهامة فى مختلف الملاعب والدوريات العالمية, على النحو التالي .:

الدورى المصرى

نادى مصر × الإسماعيلى، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا.

سموحة × أسوان، في تمام الساعة الخامسة مساءًا.

الأهلى × حرس الحدود، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا.

الدورى الإنجليزى

مانشستر يونايتد × إيفرتون، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

وولفرهامبتون × توتنهام هوتسبير، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

آرسنال × مانشستر سيتى، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا.

الدورى الإسباني

خيتافى × بلد الوليد، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.

سلتا فيجو × ريال مايوركا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

إسبانيول × ريال بيتيس، في تمام الساعة الخامسة مساءًا.

إشبيليه × فياريال، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا.

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فالنسيا × ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءًا.

الدورى الإيطالى

هيلاس فيرونا × تورينو، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.

بولونيا × أتلانتا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

يوفنتوس × أودينيزى، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ميلان × ساسولو، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

روما × سبال، في تمام الساعة السابعة مساءًا.

فيورنتينا × انتر ميلان، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا.

الدورى الألمانى

فولفسبورج × بوروسيا مونشنجلادباخ، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

شالكه × اينتراخت فرانكفورت، في تمام الساعة السابعة مساءًا.

الدورى الفرنسى

بوردو × ستراسبورج، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.

ليون × رين، في تمام الساعة السادسة مساءًا.

سانت ايتيان × باريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة مساءًا.