تعرف على مواعيد مباريات اليوم الأحد

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صحيفة الخليج الالكترونية
تقام اليوم الأحد 15/ 12/ 2019، العديد من المباريات الهامة فى مختلف الملاعب والدوريات العالمية, على النحو التالي .:
الدورى المصرى
نادى مصر × الإسماعيلى، في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا.
سموحة × أسوان، في تمام الساعة الخامسة مساءًا.
الأهلى × حرس الحدود، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا.
الدورى الإنجليزى
مانشستر يونايتد × إيفرتون، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
وولفرهامبتون × توتنهام هوتسبير، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
آرسنال × مانشستر سيتى، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءًا.
الدورى الإسباني
خيتافى × بلد الوليد، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.
سلتا فيجو × ريال مايوركا، في تمام الساعة الثالثة عصرًا.
إسبانيول × ريال بيتيس، في تمام الساعة الخامسة مساءًا.
إشبيليه × فياريال، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا.
فالنسيا × ريال مدريد، في تمام الساعة العاشرة مساءًا.
الدورى الإيطالى
هيلاس فيرونا × تورينو، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا.
بولونيا × أتلانتا، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
يوفنتوس × أودينيزى، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
ميلان × ساسولو، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
روما × سبال، في تمام الساعة السابعة مساءًا.
فيورنتينا × انتر ميلان، في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا.
الدورى الألمانى
فولفسبورج × بوروسيا مونشنجلادباخ، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرًا.
شالكه × اينتراخت فرانكفورت، في تمام الساعة السابعة مساءًا.
الدورى الفرنسى
بوردو × ستراسبورج، في تمام الساعة الرابعة عصرًا.
ليون × رين، في تمام الساعة السادسة مساءًا.
سانت ايتيان × باريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة مساءًا.
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