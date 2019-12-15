إعلان نتائج فحص “الدخان الجديد” الثلاثاء

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صحيفة الخليج الالكترونية
قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء إن إعلان نتائج فحص “الدخان الجديد”، سيتم الإعلان عنها من خلال بيان رسمي فور الانتهاء منها الثلاثاء المقبل.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة إدريس الإدريس أنه لم يصدر من الهيئة أي تصريح حول إعادة الدخان القديم للأسواق، مؤكداً وفقاً لصحيفة “اليوم” أن أي حديث حول هذا الأمر غير صحيح.
وكانت وزارة التجارة والاستثمار، وهيئة الغذاء والدواء، أصدرتا مؤخراً بياناً مشتركاً أكدتا خلاله أنَّهما استدعتا شركات التبغ المورّدة لمنتجات السجائر وألزمتها بالإفصاح عن مكونات السجائر قبل وبعد التغليف الجديد، ومصدر مادة التبغ المكونة للسجائر، ومكان تصنيعها وتعبئتها قبل تصديرها للمملكة وتوضيح أسباب تغير النكهة
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