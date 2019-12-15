شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. مجهول يهدد معلمي مدرسة بـ«سكين» ويُتلف إطارات مركباتهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

اشتكى منسوبو مدرسة ابتدائية في الطائف من تعرض إطارات مركباتهم للأذى المتعمد من قبل أحد الأشخاص، أثناء الدخول الصباحي وفي وقت الانصراف.

ووصف قائد المدرسة، في خطاب رفعه للأمن والسلامة بإدارة تعليم الطائف، مرتكب الأمر بأنه «ليس في قواه العقلية»، مطالباً بآلية لحماية منسوبي المدرسة التي تضم 650 طالبا ومعلما، خوفا من امتداد الأذى لأي فرد – وفقاً لـ”عكاظ”-.

وقال عدد من المعلمين إن المعتدي سبق أن طارد أحدهم بالسكين، ولولا احتماؤه بالمدرسة لحدث ما لا تحمد عقباه، لافتين إلى أن المعتدي يواصل تهديداته وتسبب في ضرر المركبات، ما يكبدهم خسائر كبيرة.