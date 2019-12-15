شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جديدة بشأن جريمة مقتل «راجح الحارثي» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

كشفت التحقيقات التي تجريها الأجهزة الأمنية في مصر عن تفاصيل جديدة بشأن جريمة مقتل المواطن راجح الحارثي في القاهرة.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين في الواقعة يبلغان من العمر 22 و23 عاماً ويسكنان بمحافظتي الفيوم والجيزة جنوب العاصمة القاهرة، حيث اتفقا مع المجني عليه عبر محادثات إلكترونية بـ”فيسبوك” على التقابل معه بشقته التي استأجرها خلال تواجده بمصر.

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وأوضحت التحقيقات أن المتهمين حاولا في البداية تخدير المجني عليه لكنهما فشلا، قبل أن يفتعلا أزمة معه ويقوم أحدهما بخنقه بملاءة سرير، فيما سدد الآخر عدة طعنات له بسـلاح أبيض في الصدر والبطن تسببت في وفاته.

وذكرت الجهات الأمنية المصرية أن المتهمين أرشدا الشرطة عن مكان وجود متعلقات المجني عليه وهي هاتفا محمول ومبلغ من المال وبعض الملابس الأخرى.

من جانبه، ذكر شقيق القتيل مبارك الحارثي – وفقا لـ«عكاظ» – أن راجح ذهب لمصر قبل 3 أيام لإجراء جراحة لزراعة أسنان.