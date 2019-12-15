شكرا لقرائتكم خبر عن توضيح من «الأحوال المدنية» بشأن التعريف عند إصدار الهوية الوطنية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، أن الأب من ضمن الأشخاص المخولين للتعريف بالراغبين في إصدار بطاقة الهوية الوطنية لأول مرة، وأن بإمكانه التعريف بابنه إلكترونياً.

وأوضحت «الأحوال المدنية» أن الأشخاص المخولين بذلك هم: الأب، الأم، الأخ، الأخت، العم، الخال، الخالة، الجد، الجدة، العمة، ابن العم، ابنة العم، ابن الخال، الوكيل الشرعي.

وأشارت «الأحوال المدنية» إلى أنه يشترط في الشخص «المُعرِّف» أن يكون قد أكمل سن الـ18 عاما، ويحمل بطاقة الهوية الوطنية، مشيرة إلى أنه في حال عدم وجود أقارب، تتم الاستعانة بشاهدين من المواطنين.