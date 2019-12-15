فوائد عديدة لصحتك ومزايا لم تكن تعرفها من قبل عن المشمش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

المشمش فاكهة صغيرة نأكلها سريعا بمتعة التلذذ بطعمها، ليست مجرد ثمرة ولكنها فوائد عديدة لصحتك ومزايا لم تكن تعرفها من قبل:



1- يفيد المشمش فى علاج حالات فقر الدم ويقوى البصر، وينشط وظائف الكبد، ويقلل من مستويات الكوليسترول فى الدم، كما يحمى القلب والشرايين من الأمراض، ويرجع ذلك لاحتوائه على مركبات” الكاروتينويد” التى تتحول فى جسم الإنسان إلى فيتامين “أ” الذى تحتاجه العين للتخلص من المركبات الضارة التى تؤذيها.

2- ثمار المشمش قد تكون أفضل العلاجات على الإطلاق فى وقاية النساء من الأمراض الجلدية وبثور الشباب وذلك لأن فيتامين “أ” يوجد بكثرة فى هذه الفاكهة، مما يجعلها تتميز بمفعول مقاوم للتجاعيد.

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3- يحتوى المشمش على الفيتامينات أ وب1 وب2 وث، وهو مغذ منشط وملين وسريع الهضم عند الأصحاء، ويهدئ الأعصاب ويزيل الأرق ويفتح الشهية ويزيد القوة الدفاعية فى الجسم.

4- ينشط نمو الأطفال ويحارب الإمساك، وله أهمية كبيرة عند المسنين والمصابين بفقر الدم والحوامل.

5- تناول الأغذية الغنية بفيتامين ه مثل المشمش يمكن أن تقى من سرطان الكبد.